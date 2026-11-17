Tunja

Fortalecer el tejido empresarial de Boyacá mediante la innovación, la transformación digital y el uso de inteligencia artificial es el propósito del programa “Potencia Up”, una iniciativa liderada en alianza por la Cámara de Comercio de Tunja y la Universidad Santo Tomás, a través de la Facultad de Administración de Empresas. El proyecto seleccionó a 70 microempresarios de la región, quienes participan sin ningún costo en este proceso de acompañamiento y formación.

Jean Pierre Anchicoque Cadena, decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás, explicó en entrevista con Caracol Radio que la iniciativa busca que los pequeños negocios puedan mejorar sus procesos y avanzar hacia nuevos modelos empresariales. “Nosotros tenemos un tejido empresarial de pequeñas empresas en Boyacá, entonces el programa lo que pretende es potencializar esas pequeñas empresas y llevarlas a otro nivel”, señaló.

El decano también destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en los negocios, teniendo en cuenta las dificultades que han identificado entre los empresarios para acceder y apropiarse de estas herramientas. “Más del 70 % de las empresas participantes no habían tenido una formación sólida o una inmersión completa en el uso de la inteligencia artificial”, afirmó. Agregó que, mediante esta alianza, buscan “esa apropiación de la cultura tecnológica para que los negocios crezcan y se gestionen de una mejor manera”.

Por su parte, Javier Gómez, de la Cámara de Comercio de Tunja, indicó que este tipo de alianzas hacen parte del trabajo que adelanta la entidad para fortalecer las empresas de su jurisdicción, que comprende 71 municipios de Boyacá. “Nosotros realizamos programas para fortalecer todo lo que es el tejido empresarial de la región, en este caso de nuestros 71 municipios que hacen parte de la Cámara de Comercio de Tunja”, explicó.

Gómez también resaltó que estas estrategias buscan acompañar tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los emprendedores, promoviendo la formalización de sus actividades económicas. “La gracia es que estos programas les sirvan de base para entender por qué deben estar formalizados e inscritos en cualquier cámara de comercio del país”, manifestó.

Anchicoque precisó que los 70 beneficiarios ya fueron seleccionados y vinculados al programa. “Lo que buscamos es que estas empresas avancen hacia modelos más eficientes y más escalables, que puedan generar valor. No solo se trata de aplicar la tecnología, sino aplicarla con estrategia desde la innovación y la transformación digital que hoy nos ofrece la inteligencia artificial”, puntualizó.