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¿Es viable proyecto que impide a alcaldes de Bogotá aspirar a la presidencia? Congresistas debaten

La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca impedir que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá puedan ser elegidos como presidente de Colombia en las elecciones inmediatamente posteriores a su mandato.

En el marco de esta discusión los congresistas David Cote y David Bernal hablaron en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre lo que significa este proyecto de ley.

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