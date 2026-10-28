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28 oct 2026 Actualizado 16:06

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¿Es viable proyecto que impide a alcaldes de Bogotá aspirar a la presidencia? Congresistas debaten

Por medio de un proyecto de acto legislativo buscan impedir que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá puedan ser elegidos como presidente

¿Es viable proyecto que impide a alcaldes de Bogotá aspirar a la presidencia? Congresistas debaten

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La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca impedir que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá puedan ser elegidos como presidente de Colombia en las elecciones inmediatamente posteriores a su mandato.

En el marco de esta discusión los congresistas David Cote y David Bernal hablaron en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre lo que significa este proyecto de ley.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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