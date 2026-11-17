Cali, Valle del Cauca

El contrato para el alumbrado navideño de Cali está en su etapa final de evaluación y según el cronograma de la Alcaldía, este jueves 19 de noviembre se conocería quién estará a cargo del proyecto. Así lo confirmó el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Diego Hau, quien indicó que inicialmente hubo 10 proponentes interesados, pero actualmente solo queda un consorcio en evaluación.

La Administración también está solicitando al Concejo una adición de 5.000 millones de pesos para cubrir los gastos logísticos del alumbrado, teniendo en cuenta que se esperan cerca de 100.000 visitantes diarios durante la temporada navideña.

Lea también: Toros del Valle buscará el bicampeonato de la Liga Profesional de Baloncesto antes Paisas

“El Concejo nos aprobó este acuerdo en primer debate en la Comisión de Presupuesto y esperamos que en la presente semana se discuta en plenaria para lograr la aprobación final”, indicó el funcionario.

De aprobarse estos recursos, Dau detalló que la inversión total del alumbrado navideño estaría alrededor de los 27.000 millones de pesos.

“Tenemos un proyecto que está en licitación por alrededor de 20.000 millones de pesos, más los cerca de 900 millones que ya se invirtieron en estudios y diseños, los 1.100 millones de la interventoría y los 5.000 millones que estaríamos adicionando una vez el Concejo de Cali los apruebe. Así que estaríamos alrededor de los 27.000 millones de pesos”, agregó.

Hau explicó que el incremento también está relacionado con una modificación del estatuto tributario aprobada por el Concejo en agosto, que permitió aumentar del 10 al 20% los recursos del impuesto al alumbrado público que pueden destinarse a este proyecto.

Le interesa: Asesinan a pareja de esposos dentro de una vivienda en zona rural de Florida, Valle

Frente a los cuestionamientos sobre la certificación de experiencia presentada por uno de los proponentes y su presunta relación con una empresa vinculada al llamado ‘Turco Hilsaca’, el director señaló que no podía entregar detalles mientras continúa la evaluación. Sin embargo, precisó que el consorcio que permanece en el proceso está integrado por tres empresas de Cali, Bogotá y Neiva.

Finalmente, el funcionario anunció que este viernes se realizará el lanzamiento oficial del alumbrado navideño junto al alcalde Alejandro Eder. Allí se presentarán las novedades de esta edición, las nuevas tecnologías y la ampliación de las zonas de Cali que tendrán iluminación.