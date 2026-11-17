Cali, Valle del Cauca

La auxiliar de Policía Tatiana Carabalí, quien fue víctima de insultos racistas mientras prestaba servicio en el CAI del barrio Obrero, en el centro de Cali, recibió un reconocimiento por parte de la Alcaldía Distrital por la manera en que afrontó la agresión verbal ocurrida el pasado 15 de noviembre.

La joven uniformada, quien lleva nueve meses vinculada a la Policía Nacional, se encontraba junto a otra compañera en el CAI, adscrito a la estación de Policía Junín, cuando un hombre llegó al lugar y, según su denuncia, comenzó a lanzar expresiones racistas y ofensivas contra ambas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la actuación de la auxiliar y confirmó que el hombre señalado de protagonizar estos hechos ya fue identificado y suspendido de sus funciones, debido a que estaría vinculado a una entidad descentralizada de la administración distrital.

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“Es un reconocimiento merecido por el profesionalismo, por la altura con que la auxiliar asumió la situación. No es aceptable ningún ataque de odio, ningún ataque racista, ninguna agresión contra un funcionario público”, manifestó el mandatario.

Además, señaló que solicitó a la Personería iniciar un proceso disciplinario y confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La auxiliar de Policía agradeció las muestras de apoyo y relató que tanto ella como su compañera fueron víctimas de agresiones verbales.

“Les quería agradecer absolutamente a todos por todo su apoyo, para que estas circunstancias, como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre, no le vuelvan a pasar a nadie más”, expresó Carabalí.

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La uniformada también confirmó que ya fue instaurada una denuncia contra el ciudadano señalado de protagonizar la agresión.

Tatiana Carabalí espera continuar su carrera en la Policía Nacional y próximamente convertirse en patrullera.

Por ahora, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones disciplinarias y judiciales contra el presunto agresor.