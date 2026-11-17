La página oficial de soporte de Apple informó que App Store, Apple Music y AppleCare presentaban interrupciones desde las 11:45 de la mañana, hora de Nueva York. A esa misma hora, la compañía también reportó problemas relacionados con las cuentas y el inicio de sesión de iCloud.

Las fallas también quedaron registradas en DownDetector, plataforma que monitorea interrupciones de servicios digitales. El portal recibió más de 2.300 reportes relacionados con Apple Pay y una cifra similar sobre Apple Support. Además, registró cerca de 700 quejas por problemas con Apple Store y Apple Music.

En el caso de iCloud, los reportes alcanzaron un pico de 1.800 incidencias hacia las 12:50 del mediodía, hora local.

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Las fallas tecnológicas recientes en Estados Unidos

La interrupción de Apple se presenta después de otros problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos. Un día antes, JPMorgan Chase, el mayor banco del país, sufrió una falla en sus servicios que atribuyó a un error de software. El incidente también afectó a usuarios de entidades como Bank of America, Wells Fargo y US Bank.

Asimismo, días atrás, un fallo técnico en los sistemas de telecomunicaciones aéreas provocó la paralización de más de 12.000 vuelos y la cancelación de más de 10.000 operaciones durante el viernes y el sábado.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron ese incidente al reemplazo del antiguo cableado de cobre por fibra óptica.

Por su parte, Microsoft también registró recientemente interrupciones en Microsoft 365, que afectaron plataformas como Teams y Outlook.

Por ahora, los reportes de usuarios y las interrupciones informadas por Apple evidencian nuevos problemas en el funcionamiento de importantes servicios tecnológicos.