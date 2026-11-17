La la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores informó sobre la muerte de Juan Monroy Reyes, uno de los locutores más importantes e históricos del país y exsecretario general de la entidad durante más de 40 años.

“Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Juan Monroy Reyes, colega querido y muy respetado por todos los locutores del país”, señalaron.

Monroy tuvo su paso por la radio y la televisión colombiana. Fue asistente de Producciones JES en el concurso ‘Concéntrese’.