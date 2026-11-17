El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de determinar que fueron vulnerados por publicaciones y declaraciones del expresidente Gustavo Petro relacionadas con un supuesto fraude electoral.

La alta corte concluyó que las afirmaciones del exmandatario se hicieron sin que estuviera comprobado que Penagos fuera responsable de un fraude electoral o de alguna otra conducta delictiva.

En la decisión, la sala precisó que el hecho de que estos señalamientos hayan dado lugar a una denuncia penal contra el registrador no demuestra que la conducta denunciada haya ocurrido ni desvirtúa su presunción de inocencia.

Por esta razón, el Consejo de Estado ordenó a Petro retirar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, las 12 publicaciones que hizo en su cuenta de la red social X sobre estas acusaciones.

La orden también incluye retirar de cualquier medio que administre el expresidente la manifestación que hizo sobre los mismos señalamientos durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

La Corte también impartió una orden para evitar que se repitan este tipo de señalamientos. En ese sentido, le pidió al exjefe de Estado abstenerse de atribuirle al registrador nacional la comisión de un fraude electoral o de conductas delictivas que no estén respaldadas por una decisión judicial ejecutoriada.

De igual manera, deberá abstenerse de señalar a la Registraduría Nacional como responsable de realizar, facilitar o participar en un fraude electoral, mientras esa conclusión no esté contenida en una decisión en firme de una autoridad competente.

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