La propuesta es impulsada por la artista y gestora cultural Paola Cáceres Cervantes, quien, junto a un equipo de colaboradores, ha trabajado en la creación de espacios de participación para personas con discapacidad y pacientes de oncología.

Ahora, este trabajo tendrá una proyección internacional con la invitación a participar en la Pasarela por la Igualdad 2026, en Perú. Entre los representantes santandereanos se encuentran José Manuel Navas, deportista con parálisis cerebral y Jessica Carrillo, comunicadora social y periodista vinculada a procesos culturales y de inclusión.

Uno de los principales objetivos del proyecto es transformar la manera en que la industria de la moda concibe sus diseños y ampliar las posibilidades de participación. Por eso, la iniciativa también promueve la creación de prendas adaptadas a distintas capacidades, con recursos táctiles que permitan a las personas con discapacidad visual identificar características como el color y la talla mediante el tacto.

¿Qué busca la propuesta?

La propuesta busca que la inclusión no se limite a la participación en una pasarela, sino que también esté presente desde el diseño y la elaboración de las prendas. De esta manera, se plantea la moda como una herramienta para reconocer la diversidad, cuestionar los estereotipos de belleza y generar oportunidades para las personas con discapacidad.

Para fortalecer esta representación internacional, el equipo mantiene abierta la invitación a diseñadores, marcas, artistas y organizaciones que quieran vincularse al proyecto y aportar al reconocimiento del talento y la cultura de Santander en escenarios internacionales.