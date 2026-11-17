La rectora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Ana Isabel Pino, se pronunció por primera vez ante un medio de comunicación sobre la situación que atraviesa la institución, en medio de las inconformidades manifestadas por algunos docentes, padres de familia y estudiantes.

En entrevista exclusiva con el periodista Fernando Andrés Gómez, para Oro Noticias, que se emite por el Canal de Televisión Regional del Oriente - TRO, la directiva aseguró que, al asumir el cargo, encontró situaciones que requerían intervención, entre ellas el ingreso de personas ajenas al plantel, presunta venta de vapeadores y otras sustancias, además de denuncias por posibles abusos que, según indicó, ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.

“Encontramos un libre movimiento de personas ajenas a la institución que ingresaban permanentemente”, manifestó Pino, quien agregó que también había situaciones que comprometían la protección y la integridad de los menores.

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La rectora defendió los ajustes realizados en los horarios de los docentes, uno de los principales motivos de inconformidad, y sostuvo que las decisiones buscan garantizar la presencia permanente de adultos responsables de los estudiantes.

“Las seis horas de permanencia del docente son de permanencia en la institución, no pueden salir de la institución porque todo el tiempo debemos estar allí en ese deber de cuidado. Nosotros no podemos permitir que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes entren en riesgo”, afirmó.

También reconoció que la aplicación del nuevo decreto del Ministerio de Educación ha generado dificultades operativas, especialmente porque los docentes manifestaron que no aceptarían horas extras.

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Frente a estos cuestionamientos sobre posibles modificaciones en las condiciones laborales de los maestros, Pino aseguró que las decisiones se han tomado conforme a la ley y que diferentes organismos han revisado los procedimientos. Incluso señaló que una tutela y su revisión en segunda instancia respaldaron, según su versión, los horarios establecidos.

Otro de los cambios que explicó fue el traslado de los niños de educación inicial a la sede B, ubicada en el Parque de los Niños. Según indicó, la medida respondió a la necesidad de ofrecer espacios más seguros y adecuados para los menores.

“Los niños de educación inicial, los de transición, primero y segundo, estaban ubicados en los edificios de los estudiantes grandes, donde podían usar los baños, y resulta que estos estudiantes deben estar en especial protección”, explicó.

También aseguró que el traslado fue concertado con los padres de familia y que cuenta con autorización de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.

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En medio de la controversia, la rectora fue enfática al descartar su salida de la institución. “¿Ha pensado en renunciar? No”, respondió durante la entrevista. También aseguró que continuará denunciando las situaciones que considere irregulares: “Es mi deber y lo seguiré haciendo”.

Ana Isabel Pino manifestó que está dispuesta a escuchar a los sectores inconformes y reiteró que su propósito es sacar adelante el proceso de acreditación de la institución, cuya evaluación está prevista para antes del 7 de febrero de 2027.

“Lo que queremos es lograr la acreditación de la Escuela Normal”, señaló, al insistir en que su objetivo es mantener a la institución como referente educativo de Bucaramanga y Santander.