Los cuadrangulares semifinales del Torneo Colombiano 2026-ll tendrán una definición emocionante en el Grupo B. Después de cinco jornadas, Deportes Quindío y Real Cartagena son los principales candidatos a quedarse con el primer lugar y avanzar a la final, aunque ninguno tiene asegurada su clasificación.

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La victoria de Real Cartagena por 1-0 en su visita al Quindío, en la quinta fecha, cambió el panorama de la zona. Los cartageneros llegaron a ocho puntos y quedaron a solo uno del conjunto cafetero, que perdió la oportunidad de asegurar anticipadamente su presencia en la final.

La última jornada tendrá los siguientes compromisos: Real Cartagena recibirá a Tigres este jueves 19 de noviembre en el estadio Jaime Morón León a las 7:45 PM hora colombiana.

Mientras que Deportes Quindío visitará a Real Cundinamarca en el estadio Municipal de Mosquera. Ambos encuentros se disputarán de manera simultánea.

Las cuentas de Real Cartagena

El equipo dirigido por Álvaro Hernández tiene dos posibilidades para avanzar a la final:

Si gana: llegará a 11 puntos y clasificará siempre que Quindío no consiga la victoria. Un empate o una derrota del equipo cafetero le permitirían quedarse con el primer lugar.

llegará a 11 puntos y clasificará siempre que Quindío no consiga la victoria. Un empate o una derrota del equipo cafetero le permitirían quedarse con el primer lugar. Si empata: alcanzará nueve unidades y necesitará que Quindío pierda. En ese escenario, Cartagena tendría ventaja por diferencia de gol.

alcanzará nueve unidades y necesitará que Quindío pierda. En ese escenario, Cartagena tendría ventaja por diferencia de gol. Si pierde: quedará eliminado, sin importar el resultado del otro partido.

¿Qué necesita Deportes Quindío?

El quipo dirigido por Harold Rivera llega a la última fecha como líder del Grupo B con nueve puntos. Estas son sus posibilidades para clasificar a la final: