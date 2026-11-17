“Nos tiene al borde del cierre”: Liga Contra la Epilepsia denuncia deuda de EPS por $850 millones
Tras 47 años de labor, la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia corre el riesgo de cerrar sus puertas en diciembre, según advirtió su directora, Laura Gío. Le contamos qué está ocurriendo y cómo puede apoyar su donatón.
Este martes, 17 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, la neuropediatra y epileptóloga Laura Guío, directora de la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia (LICCE), manifestó su preocupación por la crisis financiera que atraviesa la institución debido a la cartera en mora de las EPS, que supera los 850 millones de pesos y los tiene al borde del cierre.