Este martes, 17 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, la neuropediatra y epileptóloga Laura Guío, directora de la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia (LICCE), manifestó su preocupación por la crisis financiera que atraviesa la institución debido a la cartera en mora de las EPS, que supera los 850 millones de pesos y los tiene al borde del cierre.