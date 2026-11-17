Supersalud anuncia plan de choque en Antioquia para mejorar el acceso a servicios de salud

Medellín

La Superintendencia Nacional de Salud realizó en Medellín una jornada de contratación con enfoque territorial, en el marco del plan de choque en salud del Gobierno nacional. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la red de prestación de servicios y garantizar un acceso más oportuno para los usuarios en el departamento de Antioquia.

El encuentro, desarrollado en articulación con las autoridades departamentales, reunió a 7 EPS y 114 Empresas Sociales del Estado (ESE) de distintos municipios. Durante la jornada se identificaron necesidades de contratación y se promovieron acuerdos para mejorar la atención integral de la población.

Acuerdos concretados y áreas priorizadas

Como balance de este ejercicio, las entidades lograron concretar 244 renovaciones contractuales, 60 ampliaciones o incorporaciones de servicios y 269 compromisos de gestión. Estas acciones buscan robustecer la capacidad de respuesta de la red pública hospitalaria y ampliar la oferta asistencial en la región.

Adicionalmente, las mesas de trabajo permitieron detectar oportunidades de mejora en la atención materno-infantil, el cuidado de las personas mayores y el manejo de enfermedades que requieren servicios especializados, áreas que recibirán seguimiento continuo durante los próximos meses.

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Próxima jornada con la red privada

Tras los resultados obtenidos con la red pública, la Supersalud anunció la realización de una segunda jornada enfocada en la red privada del departamento. Este nuevo espacio contará nuevamente con la participación de las siete EPS convocadas inicialmente y sumará a 49 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del Valle de Aburrá.