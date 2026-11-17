La Selección Colombia cierra su calendario internacional de 2026 frente a Chile, en el segundo amistoso de esta doble fecha FIFA. El compromiso se disputará este martes 17 de noviembre en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, a partir de las 6:00 pm.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la motivación de haber conseguido una victoria 1-0 en el primer enfrentamiento, disputado el pasado viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. En aquella oportunidad, un autogol de Guillermo Maripán le dio el triunfo a la Tricolor.

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Para este nuevo encuentro, el entrenador argentino buscará darle rodaje a diferentes futbolistas y probar alternativas en su nómina, pensando en los próximos desafíos del combinado nacional.

Por su parte, Chile, bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, buscará recuperarse de la derrota sufrida en territorio colombiano y cerrar el año con una victoria ante su público. La Roja también tendrá que afrontar este compromiso con algunas modificaciones, entre ellas la ausencia del defensor Diego Ulloa por lesión.

Datos del partido

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Monumental David Arellano de Santiago.

Partido: Chile vs. Colombia.

Competencia: partido amistoso internacional.

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Historial reciente entre Colombia y Chile

La Tricolor llega con una racha positiva frente al combinado austral. Colombia acumula cinco partidos consecutivos sin perder ante Chile, con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos.

El antecedente más reciente fue el triunfo colombiano por 1-0 en Cali, resultado que buscará repetir ahora en territorio chileno.

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