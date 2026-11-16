MinTransporte rechaza asesinato de conductor y anuncia refuerzo de seguridad en la vía Panamericana

Norte del Cauca

El Ministerio de Transporte rechazó el asesinato de César Enrique Tejada Tobar, conductor de un vehículo de carga tipo cisterna hallado sin vida sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Villa Rica, norte del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el caso estaría relacionado con un intento de hurto.

El hecho se suma a los problemas de seguridad que enfrentan transportadores y viajeros que utilizan este corredor vial, considerado uno de los más importantes del suroccidente colombiano.

A través de un comunicado, la cartera de Transporte expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y al gremio transportador, y reiteró que la protección de quienes se movilizan por las carreteras del país es una prioridad.

La entidad también anunció que, en articulación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se fortalecerán las medidas de seguridad en la vía Panamericana mediante patrullajes, puestos de control, mayor presencia institucional y acompañamiento a los conductores.

“La vida y la integridad de quienes trabajan en el transporte de carga deben ser protegidas y su seguridad en las carreteras del país es una prioridad”, señaló el Ministerio de Transporte.

El caso se registra en medio del complejo panorama de seguridad que enfrenta la vía Panamericana en el Cauca.

Durante las últimas semanas, este corredor ha sido escenario de varios hechos violentos, entre ellos ataques con explosivos lanzados desde drones contra los peajes de Villa Rica y Mondomo.