Luis Javier Suárez sigue acumulando reconocimientos por su rendimiento en el fútbol europeo. El delantero de la Selección Colombia aparece en el podio de los centrodelanteros con mayor valor de mercado que juegan fuera de las cinco grandes ligas del continente, según el más reciente informe del Observatorio de Fútbol CIES.

El futbolista del Sporting de Lisboa ocupa la tercera posición de la clasificación, con una valoración estimada de 57,6 millones de euros. Una cifra que refleja el impacto que ha tenido desde su llegada al conjunto portugués y su consolidación como uno de los atacantes más destacados de la temporada.

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El listado está encabezado por Nicolò Tresoldi, del Brujas de Bélgica, cuyo valor alcanza los 67,8 millones de euros. En el segundo puesto aparece Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica y compañero de Jhon Jáder Durán, con una cotización de 61,2 millones. Suárez completa el podio y supera a nombres de reconocimiento internacional.

Una temporada que respalda su valoración

Los números del colombiano explican buena parte de su ubicación. En la temporada 2026/27, Suárez registra 13 goles en 15 partidos con el Sporting. Además, el atacante ha dejado su huella en la Champions League, competición en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del club portugués.

El top cinco lo completan José Manuel López, del Palmeiras, con un valor estimado de 54,8 millones de euros, y Victor Osimhen, del Galatasaray, con 53,7 millones. Otro nombre relacionado con Colombia aparece en la décima posición: Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah, nacionalizado mexicano.

¿Cómo se calcula el valor?

La estimación del CIES no corresponde necesariamente a una cláusula de rescisión ni al precio que un club estaría dispuesto a pagar por el jugador. Su modelo estadístico contempla variables como la edad, la posición, el rendimiento, la duración del contrato y las características de los equipos involucrados en una eventual transferencia.

Mientras se encuentra concentrado con la Selección Colombia para el amistoso frente a Chile, Luis Suárez recibe así un nuevo reconocimiento individual. Su presente en Portugal lo ubica entre los delanteros mejor valorados del mercado internacional y confirma el crecimiento que ha tenido en esta etapa de su carrera.