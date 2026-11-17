De acuerdo con el reporte de Gabriel Navarro, director de Asocentro, las ventas de camisetas, souvenirs en el centro de la ciudad se han incrementado un 50%, por el partido de la final de la Copa Sudamericana de Fútbol, el próximo sábado, que se disputará en el coloso de la Ciudadela 20de julio en Barranquilla.

" Para el partido de este sábado la venta en camisetas ha aumentado un 50% en comparación de temporadas anteriores y recuerda que no solamente en el centro de Barranquilla tenemos ventas de ropas deportivas y calzado".

Los souvenirs preferidos por los hinchas de los oncenos argentinos y brazileros son banderas, gorras, pañoletas con la banderas de las respectivas selecciones.

ocupación hotelera

El dirigente aseguró que la ocupación hotelera en el centro de la ciudad ya alcanzó el 100%, no sólo por turistas extranjeros, sino por visitantes nacionales.

Los amantes del fútbol, solo esperan que suene el pitazo inicial y ruede el balón en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla.