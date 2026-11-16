Gobierno Nacional anuncia 350 militares y millonaria inversión para reforzar la seguridad en Huila

Neiva

El Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad en Neiva y el departamento del Huila, luego de los recientes atentados contra los peajes de Neiva y Los Cauchos y los ataques a la infraestructura eléctrica. Entre las decisiones se encuentra el envío de aproximadamente 350 integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), quienes llegarán durante esta semana.

Los anuncios se conocieron al término de un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, con participación del viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro, se confirmó que la capital huilense será incluida en el Bloque de Búsqueda y Seguridad Urbana, estrategia que busca fortalecer las acciones contra las estructuras delincuenciales.

Según el alcalde de Neiva, Germán Casagua, explico que “se gestionará la adquisición de drones, dispositivos antidrones y elementos de protección para instalaciones policiales, a través de un convenio entre el Ministerio del Interior e Indumil, con el propósito de mejorar la capacidad de vigilancia y reacción de las autoridades”.

En materia tecnológica, fue ratificado el respaldo a un proyecto cercano a los 27 mil millones de pesos para modernizar y ampliar el sistema de cámaras de seguridad de Neiva. A esto se suma una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecida por el Gobierno Departamental a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de los atentados contra los peajes y las redes eléctricas.