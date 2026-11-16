Dos personas fueron encontradas sin vida en zona rural de Algeciras, Huila

Neiva

Un nuevo hecho que afecta la tranquilidad de los habitantes de Algeciras, Huila, se registró durante la mañana de este lunes 16 de noviembre. En zona rural de esta población fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre y una mujer.

El hallazgo se produjo en el acceso al sector conocido como Las Margaritas, ubicado en la vereda Lagunilla. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían sido asesinadas, aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre la manera en que ocurrieron los hechos del doble homicidio.

De manera preliminar, se ha señalado que las personas fallecidas serían residentes de la zona y que, al parecer, tendrían una relación sentimental. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada por las autoridades, que adelantan las labores correspondientes para establecer sus identidades y determinar qué sucedió.

Este nuevo episodio de violencia genera preocupación entre los habitantes del municipio, donde se han presentado diferentes situaciones que afectan la seguridad. Se espera que los organismos judiciales entreguen información oficial sobre el caso y permitan esclarecer los móviles de este hecho.