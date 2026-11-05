Tres sindicados se fugaron de la estación de Policía Armenia

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Armenia

El caso se registró en la madrugada del pasado martes 3 de noviembre donde tres hombres habrían aprovechado toda la contingencia generada por el fuerte sismo y se fugaron del centro de detención transitorio de la Estación de Policía Armenia ubicado en el barrio La Isabela de la ciudad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez explicó que en dicho centro se encuentran los privados de la libertad PPL y tienen carácter de sindicados donde lamentablemente tres de ellos se fugaron.

Destacó que una vez se generó la situación establecieron el plan candado con el fin de dar con el paradero de estas personas para que continúen con el proceso judicial correspondiente.

“Respecto a la fuga ayer de tres individuos de la estación La Isabela, donde se encuentran los PPL que tienen carácter de sindicados, debo decirle que en una reacción de nuestra Policía Nacional de inmediato se inició el cierre de muchos de los sitios aledaños a la estación de La Isabela con el fin de lograr la recaptura de los individuos”, indicó.

Fue claro que de manera comprometida continúan realizando el trabajo articulado con la Policía para que en el menor tiempo se pueda generar la captura respectiva de estas personas fugadas.

“labor que se sigue realizando el día de hoy de manera juiciosa por parte de nuestra policía y demás autoridades de policía judicial”, indicó.

Vale destacar que los tres hombres que se fugaron tienen antecedentes judiciales por el delito de homicidio.