Fiscalía imputó cargos a exgerente de RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso sexual violento. Foto: tomada de la audiencia.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exgerente de RVTC, Hollman Felipe Morris Rincón, por hechos que al parecer, ocurrieron el 9 diciembre de 2011 en Madrid, España, en los que la víctima fue María Antonia García.

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado.

El periodista se declaró inocente y no aceptó los cargos

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El presunto acoso se habría presentado cuando “la víctima asistió a un encuentro de comunicadores con el propósito de entrevistar al hoy procesado que promocionaba un documental en la capital española”.

Según la investigación adelantada por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación, logró establecer que presuntamente “en un establecimiento de comercio, Morris Rincón en posible estado de embriaguez habría ejercido comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer”.

Para la Fiscalía, “la conducta atribuida constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la periodista”.

La audiencia se realizó de manera reservada.