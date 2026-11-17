Con diez años de trayectoria, el Concurso Nacional de Programación ha llegado a más de 16.000 estudiantes de noveno a once y también a docentes de 3.000 colegios, en el que se han recibido más de 4.800 ideas de proyectos tecnológicos.

Gracias a la alianza entre la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) y la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines (REDIS), el concurso reconoció a cuatro de los equipos ganadores de diferentes departamentos del país, entre ellos se destacaron los proyectos tecnológicos de Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander.

“Estos diez años nos han permitido comprobar que cuando acercamos la tecnología a los jóvenes y conectamos a los colegios con las empresas y las universidades, surgen capacidades y soluciones que el país necesita. (...) No podemos hablar de convertirnos en un país productor de software si no trabajamos desde hoy en quienes tendrán la capacidad de crearlo”, afirmó Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft.

A través de esta iniciativa, Fedesoft busca contribuir al desarrollo del talento que requiere el sector tecnológico colombiano, promoviendo habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas, y generando espacios para que los jóvenes conozcan las oportunidades de formación y vinculación con la industria.

Las propuestas presentadas en la décima edición del Concurso Nacional de Programación buscan mejorar la administración de las finanzas personales, fortalecer el seguimiento escolar, prevenir riesgos en el hogar y apoyar el bienestar emocional de los estudiantes.

Los cuatro ganadores en el concurso tecnológico

El Colegio Técnico Santo Tomás de Madrid, de Cundinamarca ocupó el primer lugar en el concurso, con su aplicación móvil que busca mejorar las finanzas personales, a través de reportes financieros y gráficos ilustrativos. La iniciativa de inteligencia artificial CtrlCash permite registrar los ingresos, los gastos innecesarios y las deudas de los usuarios, con el propósito de planificar su ahorro, y tomar decisiones teniendo en cuenta los ingresos de las personas.

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Por otra parte, los estudiantes de la Institución Educativa Juan Rozo, en Acacías, Meta, quedaron por primera vez como finalistas del concurso, ocupando el segundo lugar. Esto gracias a su plataforma digital KoolTrack, que utiliza códigos QR para registrar el ingreso, la salida y puntualidad de los estudiantes, así como también notificar a las familias, facilitando el seguimiento de la asistencia y como herramienta de apoyo para la toma de decisiones administrativas.

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En el tercer puesto, la Institución Educativa San José, de Cúcuta, Norte de Santander, llegó a la final gracias a la iniciativa SECURITY HOUSE. Un sistema de monitoreo inteligente con sensores que permite identificar posibles riesgos en el hogar, como fugas de gas, presencia de humo, filtraciones, acumulación de agua, movimientos inusuales o actividad sísmica, con el objetivo de anticipar una respuesta oportuna.

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Finalmente, el Colegio San José de Guanentá, de San Gil, Santander quedó como finalista con la plataforma SafeMind, que por medio de la inteligencia artificial logra identificar posibles señales tempranas de estrés y malestar emocional en los estudiantes a partir de registros diarios. Al momento de identificar estas señales puede generar señales de alerta al profesional encargado del acompañamiento del estudiante.

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Las propuestas ganadoras muestran cómo los estudiantes utilizan la tecnología y herramientas digitales para transformar sus realidades, cumpliendo con el propósito del concurso, acercar estos recursos a los jóvenes y demostrar que desde las instituciones educativas también pueden surgir ideas con potencial para convertirse en soluciones.

El fortalecimiento de las competencias digitales

De acuerdo con los resultados de las pruebas PISA, solo el 29% de los estudiantes colombianos alcanza el nivel mínimo de desempeño en matemáticas y dos de cada tres no logran el nivel mínimo en el componente de resolución de problemas.

Con este panorama, el Concurso Nacional de Programación, liderado por Fedesoft y REDIS, presenta un escenario de formación, mentoría y aprendizaje práctico para estudiantes de noveno a once, además de conectar a los jóvenes, con docentes, universidades y empresas de la industria TI.

Esta iniciativa busca acercar las oportunidades de la economía digital con las comunidades regionales del país.