Defensoría exige acciones al Gobierno y autoridades locales por mujeres asesinadas en el Atlántico

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

Un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y las diferentes alcaldías del departamento hizo la Defensoría del Pueblo ante el preocupante panorama de violencia contra las mujeres.

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La entidad advirtió que durante 2026 se han registrado más de 75 mujeres asesinadas en el Atlántico, de acuerdo con reportes de organizaciones sociales y autoridades, por lo que pidió fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia.

Entre los casos mencionados se encuentran los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en Malambo; el doble homicidio de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años, en Soledad, así como los crímenes de Kelly Johana Villa Gómez, Shirley Patricia Payares Díaz y Estefany Paola Barraza de la Hoz, ocurridos durante noviembre.

Alertan por desapariciones de mujeres y niñas

La Defensoría también manifestó su preocupación por las desapariciones en el departamento. Según cifras de Medicina Legal, con corte a agosto de 2026, de las 154 personas reportadas como desaparecidas en el Atlántico, 82 son mujeres, lo que representa el 53,2 %. De ese grupo, 60 son niñas y adolescentes, y 45 de los casos corresponden a menores entre los 12 y 17 años.

La entidad advirtió que algunas de estas violencias estarían relacionadas con estructuras criminales, disputas territoriales, extorsiones y ataques sicariales. Frente a este panorama, insistió en que “toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y debida diligencia”.

Exigen compromisos al Gobierno Nacional y autoridades locales

En sus requerimientos, la Defensoría exhortó a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, y a la Policía Nacional a convertir en acciones inmediatas y verificables los compromisos anunciados en el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género del pasado 11 de noviembre. También pidió fortalecer las rutas de atención, garantizar la valoración oportuna del riesgo y activar los mecanismos de búsqueda urgente cuando se reporten desapariciones.

A la Fiscalía General de la Nación le solicitó agilizar las investigaciones con perspectiva de género y esclarecer los posibles vínculos de los crímenes con estructuras criminales.

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Asimismo, pidió al Gobierno Nacional adoptar decisiones urgentes para garantizar una institucionalidad con capacidad técnica y presupuestal para liderar las políticas de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, en medio de la incertidumbre por el traslado de las funciones del antiguo Viceministerio de las Mujeres al Ministerio del Interior.

La entidad también solicitó convocar una mesa interinstitucional con organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos para construir una respuesta integral frente a esta problemática.