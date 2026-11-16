Destruyen tres lanzadores de explosivos que amenazaban a 350 familias en El Tambo, Cauca

El Tambo, Cauca

Tres lanzadores de explosivos que, al parecer, serían utilizados para ejecutar ataques en el Cañón del Micay fueron destruidos de manera controlada en zona rural del municipio de El Tambo.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, los elementos destruidos pertenecerían a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y su utilización pondría en riesgo a más de 350 familias que habitan y transitan por esta región del occidente caucano.

El operativo se desarrolló en el marco de la Operación Perseo y fue posible gracias a las denuncias de habitantes de la región, quienes alertaron sobre la presencia de estos artefactos.

“Con estas operaciones logramos proteger a más de 350 familias que transitan constantemente por esta región”, aseguró el coronel Jesús Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4.

Según el oficial, durante la última semana también fueron destruidas minas y otros artefactos explosivos, además de ser neutralizado un dron cargado con explosivos en medio de la ofensiva que se mantiene contra la estructura Carlos Patiño en el Cañón del Micay.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa o la presencia de artefactos explosivos que puedan poner en riesgo a la población civil.