Alcalde de Corinto, Cauca, denuncia amenazas de muerte.

Corinto, Cauca. El alcalde de Corinto, Adrián Díaz Hurtado, denunció en las últimas horas amenazas de muerte en su contra luego de recibir un ramo de flores acompañado del mensaje: “O se queda callado o este estará encima de su ataúd”.

A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer lo sucedido y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones al frente de la administración municipal.

“La amenaza que he recibido me lleva a decirlo con claridad. Quienes elegimos servir desde un cargo público, y nuestras familias, tenemos derecho a vivir con tranquilidad y seguridad”, expresó Díaz.

Asimismo, reiteró que seguirá escuchando a las comunidades y trabajando para atender las necesidades del municipio.

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Tras conocerse la denuncia, la Alcaldía de Corinto emitió un comunicado oficial en el que rechazó las amenazas contra la vida del mandatario y expresó su solidaridad con él y su familia.

“Como comunidad, mantengámonos unidos en la búsqueda de una paz verdadera, que se refleje en la posibilidad de vivir sin miedo, resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y respetar la vida de todas las personas”, señaló la administración municipal.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones para establecer el origen de las amenazas e identificar a los responsables.

La denuncia se conoce en medio de un complejo panorama de seguridad para las autoridades locales del norte del Cauca.

Horas antes, hombres armados interceptaron el esquema de protección del alcalde de Caloto, Óscar Cifuentes, y retuvieron por varios minutos a un escolta de la Unidad Nacional de Protección, quien posteriormente fue dejado en libertad. Durante la acción también fueron hurtados una camioneta oficial y un arma de dotación.

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