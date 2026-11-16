Más de 10 municipios en alerta por amenaza de incendios forestales en Santander

La amenaza de incendios forestales mantiene en alerta a 12 municipios de Santander, de acuerdo con el más reciente informe de monitoreo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento - OGRD, que adelanta seguimiento permanente a las condiciones de riesgo y coordina acciones preventivas con las autoridades locales.

Según el reporte, cuatro municipios se encuentran en alerta naranja: Albania, Encino, Gámbita y Málaga, mientras que otros ocho están en alerta amarilla. En este último nivel se encuentran Barrancabermeja, Capitanejo, Charalá, Guavatá, Macaravita, Onzaga, Puente Nacional y San Miguel.

Desde la Sala de Crisis de la OGRD se mantiene la comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar la evolución de las amenazas y fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar prácticas que puedan generar incendios forestales, especialmente las quemas y las fogatas en zonas de vegetación.

Recomiendan reportar oportunamente cualquier columna de humo o conato de incendio a los organismos de emergencia, con el fin de facilitar una atención inmediata y evitar que las conflagraciones se extiendan.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander reiteró que continuará con el monitoreo permanente en los municipios que presentan condiciones de amenaza.