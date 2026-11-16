Más de 72 mil vehículos se movilizaron por Santander en el puente festivo: 101 comparendos impuestos

Cerca de 105.000 vehículos se movilizan este lunes 16 de noviembre por los principales corredores viales de Santander, en medio del Plan Retorno por el puente festivo de la Independencia de Cartagena. Las autoridades de tránsito reportan un balance positivo de movilidad y mantienen los controles para prevenir accidentes.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander, hasta el momento han ingresado y salido de Bucaramanga aproximadamente 72.678 vehículos, con un flujo vehicular que se ha mantenido bastante fluido en las principales vías del departamento.

Durante los operativos de control y prevención vial se han impuesto 101 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Además, se han desarrollado jornadas de sensibilización dirigidas a los conductores para reducir los riesgos de siniestros viales.

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Para facilitar el retorno de los viajeros, las autoridades anunciaron la implementación de reversibles desde el sector de El Buey hasta los semáforos de Colorados, por lo que recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos y tener en cuenta las medidas de regulación vehicular.

La Policía de Santander reiteró el llamado a revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de viajar, respetar las señales de tránsito y evitar maniobras peligrosas, especialmente durante las horas de mayor circulación.

El objetivo de las autoridades es mantener la movilidad en los corredores viales y reducir la accidentalidad durante el cierre del puente festivo.