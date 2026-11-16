A la cárcel alias ‘Primo Gay’, presunto cabecilla de las disidencias que se alió al Clan del Golfo

Un juez Ambulante con Función de Control de Garantías de Antioquia envió a prisión a Neyder Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, señalado de integrar y liderar estructuras de las disidencias de las Farc y, posteriormente, vincularse al ‘Clan del Golfo’ en Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Uñates López habría ingresado a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021 asumió funciones de coordinación y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, habría escalado en la estructura criminal, concentrando sus actividades delictivas en municipios como Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura.

El ente acusador le atribuye el control de “rentas ilícitas”, el cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la comercialización de pasta base de coca en el nordeste antioqueño y la planeación de “ataques terroristas”.

Incluso, según la investigación, alias ‘Primo Gay’ habría viajado a otro país para recibir capacitación en el “manejo y acondicionamiento de drones con explosivos” para atacar a integrantes de la fuerza pública.

Adicionalmente, es señalado de ordenar y participar en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Según los elementos materiales probatorios, las víctimas habrían permanecido retenidas durante 15 días en una vivienda rural de Briceño, hasta que lograron escapar y denunciar los hechos.

La Fiscalía también estableció que, desde enero de 2026, alias ‘Primo Gay’ habría dejado las disidencias de las Farc para incorporarse al ‘Clan del Golfo’, organización en la que presuntamente continuó con actividades criminales contra la población y antiguos integrantes del grupo armado al que perteneció.

Su captura se materializó en una vía de Yarumal, durante un operativo articulado entre el CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional. En el procedimiento también fue detenido Herny Sneyder Herrón Serna. Ambos se movilizaban en una motocicleta y portaban dos pistolas nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición.

Por estos hechos, Fiscalía imputó a alias ‘Primo Gay’ los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los dos procesados deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Finalmente, la Fiscalía anunció que en los próximos días alias ‘Primo Gay’ será citado a una nueva audiencia de imputación por otras conductas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones a los derechos humanos como lo anunció Caracol Radio.