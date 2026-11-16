Entre arbustos y con armas: así habrían asaltado a turistas y ciudadanos en senderos de Medellín

La Fiscalía General de la Nación identificó a cinco presuntos integrantes de esta organización, quienes estarían relacionados con al menos seis hechos ocurridos entre febrero de 2025 y octubre de 2026, en sectores de El Poblado, La Aguacatala y el Pueblito Paisa. Foto: Fiscalía.

Justicia

Ocultarse entre la vegetación, esperar a que los ciudadanos transitaran por senderos peatonales y sorprenderlos con armas de fuego y cortopunzantes habría sido la modalidad utilizada por un grupo delincuencial para cometer hurtos en Medellín.

La Fiscalía General de la Nación identificó a cinco presuntos integrantes de esta organización, quienes estarían relacionados con al menos seis hechos ocurridos entre febrero de 2025 y octubre de 2026, en sectores de El Poblado, La Aguacatala y el Pueblito Paisa.

Proyecto de reasentamiento en el sector el Chispero, Poblado. Foto: Alcaldía de Medellín. Ampliar Proyecto de reasentamiento en el sector el Chispero, Poblado. Foto: Alcaldía de Medellín. Cerrar

De acuerdo con la investigación, 12 personas fueron víctimas de estos asaltos, en los que les hurtaron celulares, joyas, bolsos y otros elementos avaluados en más de 80 millones de pesos.

Lea también: Seis capturados por robos cerca del Pueblito Paisa y la avenida Regional de Medellín

Los procesados fueron identificados como Jeferson Mena Valencia, Esneider Córdoba Moreno, Yeiber Quejada Lenis, Yan Carlos Córdoba Córdoba y Jhon Leyris Perea Mosquera.

Así habrían cometido los asaltos

Según el ente acusador, los presuntos integrantes del grupo se ubicaban en zonas boscosas o poco iluminadas para sorprender a quienes transitaban por estos lugares y despojarlos de sus pertenencias.

Uno de los casos ocurrió el 18 de julio de 2026, cuando tres personas, entre ellas dos extranjeras, descendían por un sendero del cerro Nutibara. Varios de los presuntos delincuentes las habrían amenazado con armas de fuego y les quitaron celulares, joyas de oro y otros objetos antes de escapar.

Lea también: Capturan a tres señalados de robar $80 millones a una pareja en Girón, Santander

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les corrió traslado del escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado, mediante el procedimiento penal especial abreviado.

Los cinco procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.