Elsidia Mejía, la mujer de 77 años que aún espera volver a casa a tres meses del terremoto

Orígenes Off Road es un grupo turístico dedicado a explorar el país desde sus rutas más remotas y de difícil acceso en camionetas 4X4.

En agosto, tras el terremoto del 10 de agosto, el grupo puso su experiencia a favor de quienes más lo necesitaban. Con 30 camionetas dispuestas con 10 toneladas de ayudas humanitarias llegaron a veredas de difícil acceso cercanas a los municipios del Cairo, el Águila y San José del Palmar, epicentro del terremoto.

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“La intención era llegar a esas veredas y contribuir. Se volvió una bola de nieve y los protagonistas fueron los donantes. Esto se volvió algo impresionante”, compartió Mauricio Gil, fundador de Orígenes Off Road.

En el camino, llegaron también a Roldanillo, Valle del Cauca, que asumieron cómo base logística para llevar ayuda a zonas aledañas. Así, llegaron a la vereda Bella Vista y conocieron a Elsidia Mejía, una mujer de 77 años que había tomado la decisión de vivir en el campo buscando tranquilidad.

“Yo vivía aquí en la vereda cuando llegó el terremoto. Vivía sola, mi familia viene de vez en cuando pero yo siempre he estado aquí sola”, compartió Elsidia Mejía.

Cómo muchos, vivió el terremoto con angustia, “fue terrible. A mi no me da pena decir mi edad, en mis 77 años es la primera vez que vivo algo de esta magnitud. Yo estaba en mi alcoba cuando empezó y después me quedé en el corredor esperando a que pasara. Se cayó todo, la loza, la cocina, eso todo era un reguero ahí al lado mío. Pero bueno, gracias al creador, lo importante es la vida.”

La vivienda de Elsidia Mejía quedó completamente destruida e inhabitable. Fue así que el grupo de Orígenes Off Road la conoció.

“Ese mismo día un nieto vino y me recogió. Me llevó para la Unión y a los ocho días les dije a mis hermanas que subiéramos, porque se me quedaron aquí los gaticos y dos perritas que tengo. Vinimos a darles cariño y comida. Ellos pitaron aquí en la entrada y preguntaron si podían entrar a saludar y a mirar qué había pasado.”

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Conmovida, Elsidia compartió que “fue ahí que me ofrecieron esta ayuda, que para mi es de mucho agrado. Extraño mucho acá la vivienda, acá es fresco y el pueblo, para uno que es ya mayor es muy azaroso.”

Al enterarse de que Elsidia y muchos otros en la vereda no habían recibido ningún tipo de ayuda, el grupo de Orígenes lo asumió cómo tarea. Se conmovieron con la historia y la personalidad resiliente de Elsidia y junto a la empresa caleñá Obras Metálicas Conmeicy, decidieron regalarle un nuevo lugar para vivir.

Donaron su conocimiento y realizaron los planos de una casa modular sismorresistente. A costo, se necesitaban 40 millones de pesos para poder construir la vivienda. Gracias a diferentes donaciones, este fin de semana empezó la primera fase de la construcción de la vivienda para Elsidia.

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Al respecto, William Torres, el ingeniero a cargo de la construcción, compartió que “Arrancamos con la recolección de fondos y materiales. Hemos avanzado en un 70% y hoy ya es posible hacer una nivelación para poder fundir la losa, el concreto para el piso. Traemos en una grúa la estructura metálica que conforma todo el cajón de la casa y la idea de nosotros este fin de semana es dejar eso instalado, ya que nos quede después una segunda fase que es muros y adecuaciones de la vivienda.”

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Compartió además que llegar hasta el lugar de construcción es complejo, pues la carretera cuenta con muchos abismos y el camión con los materiales es muy grande. “Pero bueno ya superamos la primera dificultad que era llegar hasta acá con la estructura. Hemos traído a cuatro personas que son de la empresa pero los demás son mano de obra civil. Los hemos conseguido acá y la gente ha estado ayudando, van llegando”.

La construcción de una nueva vivienda para Elsidia Mejía avanza. Sin embargo, William Torres reitera que aún “nos faltan fondos porque no podemos venir o cada cosita cada 8 días, ya la idea es venir para la segunda fase con todo lo que falta.”

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A tres meses del terremoto, desde Orígenes Off Road solicitan ayuda para poder terminar de construir esta vivienda y entregarle a Elsidia Mejía un nuevo hogar. Su historia, recuerda la de muchos en el país que aún esperan poder reconstruir sus vidas y sus hogares después de la tragedia que dejó el 10 de agosto. Ahora, cómo en su momento, la solidaridad sigue siendo igual de importante.

“Bueno pues con lo que nos puedan ayudar, creo que es muy bienvenido. Espero que vengan, para que se maravillen con esta región. Muchas gracias por todo, que el creador los llene a todos de bendiciones. Estoy muy agradecida con toda su ayuda.”

-Elsidia Mejía.