En el Quindío intensifican la vigilancia epidemiológica por el dengue ante la variabilidad climática

Armenia

Aunque en comparación a años anteriores la cifra ha disminuido, las autoridades de salud están en alerta debido a que se viven semanas de fuertes lluvias y otras de intenso calor lo que desencadena el riesgo de proliferación del dengue.

La secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila informó que en la vigencia 2024 se generó un pico con más de 7 mil casos, en el año 2025 disminuyó a 838 casos y hasta lo que va corrido del 2026 van 455.

“Entonces como para hacer una comparación, primero en la vigencia 2024 ha sido un pico de 7200 casos que tuvimos, ya en el 2025 disminuyó a 838 casos y ahora hasta el momento tenemos 455 casos. Estamos trabajando con los equipos de enfermedades transmitidas por vectores, ETV. Ellos están desplazándose a los municipios que tienen más incidencia en casos y que son Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Circasia”, manifestó.

A raíz de la situación, manifestó que vienen trabajando con los equipos de enfermedades transmitidas por vectores por lo que se están desplazando a los municipios con mayor incidencia en casos como son Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Circasia.

Resaltó que el llamado a la comunidad es el del lavado de los tanques para evitar la proliferación del mosquito transmisor y desde el equipo de la dependencia recolectan las llantas que están en lotes baldíos que tienen acumulación de agua.

“Nosotros hemos insistido mucho con los equipos de enfermedades transmitidas por vectores en la técnica de lavado de tanques, en las jornadas educativas con la comunidad, en la recolección de inservibles. Es importante recoger las llantas que están en los lotes baldíos porque hay acumulación de agua, entonces se acumula esta agua y empieza el ciclo reproductor del mosquito, Y también trabajamos con las pruebas rápidas”, mencionó.

Agregó: “En los albergues se ha venido haciendo ese trabajo, no solo con los equipos de ETV, equipos de enfermedades transmitidas por vectores, sino que también con los equipos de respuesta inmediata y sistema de atención de alerta temprana. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo articulado, aquí vinculamos a las alcaldías, a los planes locales y obviamente con los equipos de trabajo del departamento del Quindío”.

Sostuvo que, ante síntomas de alarma relacionados con la enfermedad como fiebre, dolor de cabeza y malestar general es fundamental consultar oportunamente.