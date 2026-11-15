UNGRD asigna 7,71 billones de pesos para rescatar zonas afectadas por el frente frío

Durante una sesión clave del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, se dio luz verde al Plan de Acción Específico (PAE) orientado a la recuperación de las zonas del país que sufrieron los estragos del Frente Frío y diversos eventos de variabilidad climática. La inversión asciende a la cifra de 7,71 billones de pesos y cobijará a 778 municipios distribuidos en 31 departamentos.

La mayor parte de los fondos, equivalente a 7,51 billones de pesos, se orientará en poner en marcha 63 iniciativas enfocadas en superar los daños del Frente Frío en 159 localidades priorizadas. Los 200.000 millones de pesos restantes se destinarán a atender a otras 619 localidades golpeadas por la variabilidad climática.

Las inversiones priorizan frentes vitales como la reconstrucción de vivienda digna, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos y la restitución de los medios de subsistencia de las familias damnificadas.

Bajo la supervisión y coordinación general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las entidades estatales responsables ejecutarán las obras. Asimismo, el Consejo recomendó levantar la situación de desastre declarada mediante el Decreto 1372 de 2024 a raíz de estas mismas emergencias climáticas.

No obstante, se enfatizó que este proceso no frenará los frentes de trabajo pendientes, los cuales seguirán su curso hasta culminar la atención integral de las comunidades.

Estrategia en marcha frente a el Fenómeno de El Niño 2026-2027

En la misma sesión, el Consejo evaluó el panorama de amenazas futuras y aprobó formalmente la Estrategia Nacional y el Plan de Preparación y Respuesta ante el fenómeno de El Niño.

Esta medida responde a las alertas del IDEAM, que declaró el inicio de este ciclo el pasado 8 de octubre y anticipa una intensidad de fuerte a muy fuerte que se prolongará hasta marzo de 2027, con un impacto crítico esperado entre diciembre y marzo. El objetivo de este instrumento es alistar a las autoridades departamentales y locales, fijar responsabilidades claras entre las instituciones y coordinar los recursos necesarios para blindar a las poblaciones vulnerables frente a las consecuencias del déficit hídrico.