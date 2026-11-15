196 puentes de Invías en estado crítico o susceptibles a falla: no saben cuánto cuesta arreglarlos

Logo del Invías e imagen de referencia de puente. Fotos: Invías / Getty Images

196 puentes están en estado crítico o susceptibles a falla de los 1.744 que pertenecen a la red vial nacional no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), según la respuesta de la entidad a un derecho de petición de Caracol Radio. Es decir, uno de cada nueve.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del INVIAS, radicado 2026S-VBOG-084974, pág. 2. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del INVIAS, radicado 2026S-VBOG-084974, pág. 2. Cerrar

¿QUÉ SE ENCONTRÓ?

De ellos, 163 se encuentran en clasificación de estado crítico y 33 como susceptibles a falla. La territorial Casanare concentra 29; siguen Cauca y Santander, con 22 cada una.

Ampliar Cerrar

Entre 2022 y 2026, 28 de los puentes que están a cargo del INVIAS colapsaron o sufrieron afectaciones. Doce de estos puentes tuvieron colapso total. El caso más preocupante fue el puente Simón Bolívar, en Soledad (Atlántico), afectado por socavación en mayo de 2024: según el mismo INVIAS, dejó cuatro muertos y tres heridos.

LO QUE NO RESPONDIÓ

“Con la información actualmente disponible en SIPUCOL 2.0 [el sistema de información de puentes] no es posible determinar el valor total requerido para atenderlos”, señaló el Invías.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del INVIAS, radicado 2026S-VBOG-084974, pág. 3. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta del INVIAS, radicado 2026S-VBOG-084974, pág. 3. Cerrar

No hay fecha sobre el reemplazo de los 57 puentes provisionales de la red: eso “dependerá de la priorización y destinación de recursos”.

¿QUÉ SIGUE?

El Invías indica que los resultados pueden variar a medida que se actualice SIPUCOL 2.0.

¿CÓMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN?

Caracol Radio le preguntó al Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante un derecho de petición. La entidad respondió en un documento de cuatro páginas (radicado 2026S-VBOG-084974), firmado por su director técnico y de estructuración, con seis anexos en Excel.