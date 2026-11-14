Así fue la captura de alias ‘Pata de Palo’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Montería

Montería

La captura de alias ‘Pata de Palo’ se habría registrado este 14 de noviembre en el corregimiento El Sabanal, zona rural de Montería. Hasta el sitio, se desplazaron uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, el hombre tendría una trayectoria criminal de más de 23 años y, al parecer, fungía como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. En ese sentido, las autoridades revelaron que era el encargado de coordinar el accionar delictivo de más de 1.440 integrantes del grupo armado ilegal en cuatro departamentos.

“Alias ‘Pata de Palo’ lideraba la expansión territorial, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre; era requerido por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado”, detalló un informe de Policía.

Trayectoria criminal, según las autoridades:

Las autoridades de Policía detallaron que “alias ‘Pata de Palo’ inició su vida criminal a comienzos del año 2003, integrando las filas del Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que era comandado por Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, donde logró destacarse ante los cabecillas principales”.

“Poco después de la desmovilización de este Bloque, para el año 2006, surge una nueva restructuración de las disidencias por lo que es llamado por los hermanos ‘Úsuga David’ a conformar el grupo que para ese tiempo se denominaría los ‘Urabeños’; empezó como sicario de esta organización gracias a su experiencia adquirida en manejo de armas de fuego. Alias ´Pata de Palo’ demostró su frialdad para cometer homicidios encargados especialmente por los cabecillas principales, lo que le permitiría adquirir confianza y conocimiento de las conductas delictivas ejercidas por la organización criminal”, estableció la Policía.

Asimismo, resaltó que “en años anteriores habría sido capturado en tres ocasiones. La primera se registraría el 3 de febrero de 2010 en el municipio de Los Córdobas junto a otras 15 personas, en medio de una diligencia de registro y allanamiento adelantada por tropas adscritas a la Brigada XI del Ejercito Nacional en la que hallaron abundante material de guerra e intendencia militar. Por otro lado, la captura registrada el 20 de julio de 2012 en la que mediante un puesto de control en la vía la cordialidad fue detenido cuando transportaba tres fusiles, un revólver, 11 proveedores y 789 cartuchos calibre 5.56, y, por ultimo, una captura registrada el 8 de diciembre del año 2016 en la ciudad de Montería”.

“Para los años 2016 y 2017, se desempeñaba como cabecilla principal de la entonces denominada subestructura Capital Pedro Vargas, hoy conocida como subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo y bajo su cargo cerca de 50 integrantes, quienes se encargarían de actividades como el cobro de extorsiones, la venta de estupefacientes y la comisión de homicidios selectivos contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública en el área urbana y rural de la ciudad de Montería”, agregó.

En sus antecedentes, también tendría un registro de captura por orden judicial en abril de 2018 por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado; pero en noviembre de 2021 obtuvo libertad condicional.

“Posteriormente, en el año 2023, se habría reincorporado a la organización criminal, retomando sus actividades y convirtiéndose en uno de los hombres de confianza de los principales cabecillas de la estructura. Durante este periodo hasta la fecha, dinamizó acciones violentas que generaron zozobra, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en la región. Dentro de la organización criminal, era el encargado de coordinar el accionar delictivo y armado de más de 1.440 integrantes distribuidos en ocho subestructuras”, manifestaron las autoridades.

¿Cuáles serían sus principales funciones?

“Entre sus principales funciones, se encontrarían la coordinación de la recolección de recursos provenientes de extorsiones a comerciantes, ganaderos y actores vinculados a la actividad minera, incluidas empresas multinacionales y mineros artesanales. Asimismo, estaría relacionado con actividades de producción, procesamiento y transporte de clorhidrato de cocaína, así como con la custodia y el control de rutas empleadas para el tráfico de estupefacientes”, informó la Policía.

Por su parte, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), sostuvo que “debido a su peligrosidad, capacidad de mando y el impacto de sus acciones criminales sobre la población civil y la seguridad regional, el señor presidente de la República lo había declarado objetivo de interés del Gobierno el pasado 22 de julio de 2026, durante una rueda de prensa realizada en la capital cordobesa”.

El capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para su respectiva audiencia de legalización de captura e imputación de cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado.