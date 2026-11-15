Fixture de Nacional para cuadrangulares: fechas del clásico paisa, duelos con Santa Fe y Once Caldas // Tomado de 'X' @nacionaloficial

El todos contra todos de la Liga Colombiana 2026-II cumplió con sus 19 fechas y ya quedaron confirmados los ocho equipos que participarán en los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional, además de ser uno de los clasificados, terminó en la primera posición con 40 puntos, puesto que le da ventaja deportiva al tener punto invisible y cerrar como local la última fecha.

Nacional, al ser líder, quedó ubicado en el grupo A, que tras el sorteo estará integrado por Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín. Mientras que el grupo B estará compuesto por América, Cali, Bucaramanga y Millonarios.

Fixture de Nacional en cuadrangulares

En la primera fecha enfrentará a Once Caldas y será la cuarta vez que lo enfrente en la presente temporada, pues lo enfrentó una vez en Liga y dos veces por Copa, en el ida y vuelta (que será el próximo martes 17 de nomviembre) de las semifinales.

En la segunda fecha Nacional oficiará como local y enfrentará por tercera vez el clásico paisa frente a Independiente Medellín, rival al que también se enfrentó en Copa Colombia y logró eliminar a partido único en cuartos de final.

La tercera fecha será contra Independiente Santa Fe en el Estadio el Campin de Bogotá. Para la cuarta fecha enfrentará a este mismo rival, pero esta vez en el Atanasio Girardot, partido que abre los “partidos de vuelta” de los cuadrangulares.

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Para la quinta fecha el equipo seguirá en la ciudad pero será visitante ante Independiente Medellín en otro duelo más del clásico paisa.

Para cerrar la etapa de los cuadrangulares Nacional será local gracias a la ventaja deportiva obtenida por ser líder y jugará su tercer partido consecutivo en el Atanasio Girardot en el duelo en que recibe al Once Caldas por quinta vez en la temporada, tres por liga y dos en Copa.