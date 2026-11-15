Gobierno destaca resultados en sus primeros 100 días

Al cumplir los primeros 100 días de gestión, el Gobierno del presidente Abelardo de la Estrella presentó un balance centrado en la recuperación de la confianza inversionista, el fortalecimiento de la seguridad y el impulso al crecimiento económico.

Durante una entrevista exclusiva con Caracol Radio, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que la administración comenzó a mostrar resultados en materia de orden público y atracción de inversión, factores que considera fundamentales para impulsar el desarrollo del país.

Según el funcionario, algunos indicadores de seguridad registran reducciones significativas frente al año anterior, con caídas en delitos como homicidios, secuestros, terrorismo y extorsión.

Restrepo manifestó que estas mejoras han comenzado a generar confianza entre empresarios e inversionistas internacionales, quienes perciben una transformación en las condiciones para hacer negocios en Colombia.

“El mundo está viendo que existe un Gobierno comprometido con recuperar el control territorial, fortalecer la seguridad jurídica y respetar la iniciativa privada”, afirmó.

El vicepresidente también resaltó que la administración ha acelerado proyectos de infraestructura, energía y minería, al tiempo que trabaja en la simplificación de trámites para facilitar nuevas inversiones.

Entre los principales pilares de gobierno destacó la seguridad física y jurídica, la defensa de las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción.

A juicio de Restrepo, estos avances constituyen la base de la denominada “Misión Crecer”, estrategia que busca convertir al sector privado y a la inversión extranjera en motores de desarrollo para el país.

“Estamos cumpliendo lo prometido y sentando las bases para una Colombia con más crecimiento y más empleo”, concluyó el vicepresidente.