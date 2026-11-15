El DANE instaló un comité de expertos para analizar los indicadores de empleo en el país

Ante los cuestionamientos y dudas manifestadas por diversos sectores en torno a las cifras de ocupación y desempleo registradas en los últimos años, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tomó cartas en el asunto. La entidad oficializó la creación de un Comité de Expertos Externos mediante las resoluciones 1414 y 1415 de noviembre de 2026.

Este nuevo mecanismo de asesoría técnica y consultiva está compuesto por 16 destacados especialistas provenientes de la academia, centros de investigación, organizaciones del sector económico y entidades estatales. Su propósito central será aportar una mirada técnica e independiente para optimizar la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Los expertos que harán parte de esta mesa de trabajo son:

Marcela Meléndez, directora ejecutiva y directora del Grupo de Productividad y Mercado Laboral de Fedesarrollo. Edwin Esteban Torres Gómez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Gabriel Hernando Angarita Tovar, director de Estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Distrital de Bogotá. Pablo Adrián Garlati Bertoldi, profesor asistente del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Cristhian Fabián Osorio Quintero, gerente de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana. Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Luz Magdalena Salas Bahamón, vicepresidenta de ANIF. Gabriel Armando Piraquive, director de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Germán Augusto Cano Torres, gerente de Análisis e Investigaciones de la Asociación Colombiana de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas). Andrés Felipe Osorio Quevedo, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos. Marcela Eslava, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Andrea Otero Cortés, investigadora del Departamento de Estudios de Política Económica del Banco de la República. Leonardo Fabio Morales Zurita, investigador principal del Grupo de Análisis de Mercado Laboral del Banco de la República. Cristina Fernández, profesora de Economía de la Universidad del Rosario. Andrés García-Suaza, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario. César Figueroa Socarrás, director de Estrategia y Evaluación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

El trabajo de este grupo de especialistas no será general, sino que se enfocará en cinco mesas temáticas con actividades proyectadas hasta julio de 2027: La formalidad e informalidad, proyecciones de población y migración, diseño muestral y factores de expansión, trabajo de campo y control operativo e Ingresos laborales y pobreza.

Con el fin de garantizar la total representatividad de la encuesta, examinarán con mayor precisión la captura de datos salariales y su correlación con las condiciones de vida, además para comprender las dinámicas de empleo precario y no regulado.

Con este espacio de diálogo técnico que incluye a analistas de instituciones como el Banco de la República, Fedesarrollo, el DNP y universidades del país, el DANE busca consolidar un mecanismo institucional que aporte rigor y confianza a las cifras oficiales sobre el empleo en Colombia.