Gobierno espera atraer más de US$10.000 millones en inversión durante la “Milagro Week”

José Manuel Restrepo, Ministro de hacienda en el foro "Quindío se reactiva" / Caracol Radio

En diálogo exclusivo con Caracol Radio, el vicepresidente, José Manuel Restrepo reveló que el Gobierno nacional buscará consolidar a Colombia como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera durante la denominada “Milagro Week”, evento que se realizará en Nueva York y que reunirá a algunos de los fondos de inversión y empresas más importantes del mundo.

Anunció que la delegación presentará un portafolio de 250 proyectos de inversión valorados en más de US$41.000 millones, con el propósito de conectar iniciativas estratégicas con inversionistas internacionales.

Explicó que la meta es ambiciosa: captar más de US$10.000 millones en nuevos compromisos de inversión para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Según explicó el vicepresidente en diálogo con Caracol Radio, cuando inició la administración del presidente Abelardo de la Estrella, Colombia contaba con apenas 13 proyectos estructurados para promover ante inversionistas. Actualmente, el portafolio asciende a 250 iniciativas, de las cuales 97 ya han despertado interés de potenciales financiadores en Estados Unidos.

La agenda que se va a desarrollar del 16 al 18 de noviembre en New York, contempla más de 300 reuniones de negocios entre inversionistas, autoridades nacionales y representantes de los proyectos.

Restrepo dijo que entre los asistentes figuran fondos globales y compañías como Brookfield, SoftBank, Advent International, Google, Meta, Amazon Web Services, Apple, Roche y MSD, además de entidades financieras internacionales.

Los proyectos estarán concentrados en seis sectores estratégicos: infraestructura, energía, tecnologías de la información, farmacéutico, agroindustria y minería, considerados claves para acelerar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad del país.

“El objetivo es conectar proyectos con capital y demostrar que Colombia está abierta a la inversión, al crecimiento y a la generación de empleo”, aseguró Restrepo.