Más de 6.600 personas han sido desplazadas durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella: Indepaz

Más de 200 familias han arribado a Cali. Foto: Personería de Cali.

Justicia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella se han presentado 17 eventos de desplazamiento forzado, que han dejado 6.667 personas desarraigadas de sus territorios.

Esto significa que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, se registraron hechos de violencia en los que grupos armados ilegales provocaron desplazamientos forzados en el país.

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De acuerdo con el reporte, se presentaron 13 eventos masivos. Cauca encabeza el registro con 3.474 personas desplazadas (52,1 % del total), seguido de Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739, y Bolívar, con 424.

“La información señala que 63,7% de las personas desplazadas estuvieron afectadas por combates entre grupos armados. El indicador expresa expulsión forzada del territorio y ruptura de la vida comunitaria, pero no representa un acumulado completo de los primeros 100 días”, detalló Indepaz.

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Región más afectada

Reporte de Indepaz sobre los 17 casos de desplazamiento que se han presentado en Colombia. Foto: Indepaz. Ampliar Reporte de Indepaz sobre los 17 casos de desplazamiento que se han presentado en Colombia. Foto: Indepaz. Cerrar

El Cauca es el departamento más afectado. Según Indepaz, concentra poco más de la mitad de las personas desplazadas durante el período observado.

“Esta situación está relacionada, entre otros hechos, con la grave emergencia humanitaria registrada en agosto en Cajibío, especialmente en los corregimientos de Ortega y Chaux, donde los enfrentamientos armados, los ataques con drones y los riesgos para la población civil obligaron a numerosas familias a abandonar sus hogares y dejaron a otras comunidades confinadas”, detalló.