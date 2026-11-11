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11 nov 2026 Actualizado 18:20

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Cúcuta

“Hay 18 desplazamientos en el municipio de Tibú”: Personero

Crece la preocupación por ola de violencia en esa población

EFE/ Mario Caicedo /Archivo

EFE/ Mario Caicedo /Archivo / Mario Caicedo (EFE)

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Cúcuta
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Norte de Santander

La crisis humanitaria por la violencia que esta viviendo el municipio de Tibú en la región del Catatumbo se refleja en los nuevos casos de desplazamiento forzado que se están presentando en la zona.

El personero de Tibú Gerson Jiménez dijo a Caracol Radio que “desde la personería de Tibú hemos aperturado varios espacios, tenemos una comisión humanitaria a la que pertenecen la iglesia, la personería, y la misión de verificación de la ONU, estamos acompañando esos espacios para generar diálogos con los actores armados”.

Indicó que “estos diálogos han sido escasos, la situación en el municipio sigue siendo compleja día a día, tenemos más de 18 desplazamientos masivos en Tibú”.

“Creemos que es necesario desde la Asociación de Personeros llamar la atención para brindar asistencia a las víctimas del conflicto teniendo en cuenta la situación que se esta presentando en la región” dijo el representante del Ministerio Público.

Norte de Santander tiene más de 65 mil personas desplazadas luego de 23 meses de enfrentamientos entre el Eln y las Farc en esta zona del país.

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