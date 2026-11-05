Fue abatido el encargado de la expansión de Primo Gay del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia

Yarumal- Antioqua

En una acción conjunta entre el Ejército, la policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea Colombiana se reportó la baja de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias El Flaco, quien hizo parte del frente 36, pero hoy está bajo el mando de alias “Primo Gay”, cabecilla del autodenominado (EGC).

Según el reporte de las autoridades, uno de los abatidos en medio de un combate en la vereda Cedeño del municipio de Yarumal es alias El Flaco, quien sería el encargado de la expansión del grupo desde el Norte hacia Anorí donde pretenden controlar las actividades ilícitas que ha dejado el desintegrado frente a 36 de las disidencias.

“En cabeza de Primo Gay. Con esta operación se demuestra el cerco que se le tiene cuando este sujeto, alias el Flaco, era el de la entera confianza y hacía parte del anillo de seguridad de este cabecilla principal, y lo había mandado o lo había enviado a iniciar la expansión sobre ese territorio de la del norte del departamento de Antioquia”, agregó el general Eduardo Alberto Arias, comandante Séptima División del Ejército.

En el lugar se incautaron dos fusiles, uno de las Fuerzas Armadas de Venezuela, 702 cartuchos calibre 7,62 mm, material de intendencia, tres celulares, una USB y un control de dron.

Según la información obtenida en este caso, la orden de Clan del Golfo es avanzar desde Briceño hacia Angostura, Campamento, Yarumal y Anorí, acción liderada por alias Primo Gay, antiguo jefe de los frentes 36 y 5.

¿Quién es el flaco?

Esta persona, quien actualmente estaba en las filas del Clan del Golfo, hace varios meses hizo parte del frente 36 durante cinco años y se le atribuyen varias acciones, entre ellas la instalación de un artefacto explosivo en la vía a San Andrés de Cuerquia el pasado mes de septiembre de 2025. Ese día murieron dos soldados profesionales.

También se le señala participar en la ubicación y detonación de una motobomba en el parque de Briceño contra la estación de policía. El pasado mes de abril de 2026. En esa misma población, pero en la vereda Palmichal, habría participado en el crimen de un soldado de la Frudra 7 en mayo del mismo año. Además, también de lanzar drones con explosivos contra las tropas, también en Briceño.

La operación de la fuerza pública contra el Clan del Golfo afecta la intención de alias Primo Gay de expandirse en esa zona de Antioquia donde busca controlar las rentas ilegales como la extorsión, la minería ilegal, entre otras.