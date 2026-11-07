Indepaz cataloga como masacre el asesinato de una madre y sus dos hijas en el Valle

El asesinato de una madre y sus dos hijas en zona rural de Toro, norte del Valle del Cauca, fue catalogado por Indepaz como una masacre, con lo que asciende a 104 el número de estos hechos violentos registrados en Colombia durante 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez. De acuerdo con la información conocida, hombres armados llegaron hasta una vivienda donde se encontraban las mujeres y dispararon de manera indiscriminada, causándoles la muerte.

El caso genera preocupación por el escenario de violencia que enfrenta esta población. Indepaz advierte sobre disputas por el control territorial y de economías ilegales, especialmente el narcotráfico y el expendio de drogas, que pueden derivar en homicidios, amenazas y extorsiones contra la población civil.

En Toro delinquen estructuras como el Frente Adán Izquierdo, del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las FARC, y la banda criminal Los Flacos, entre otras. La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y localidades cercanas.

Tras un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron un grupo especial de investigación judicial para esclarecer el triple homicidio. El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, confirmó la decisión y el alcalde Fredy Valencia anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.