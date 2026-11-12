Gabinete respalda las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó una sesión ampliada del CONPES en la que el pleno del Gabinete Ministerial respaldó las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030, denominado “Colombia, La Patria Milagro”. La hoja de ruta se centra en la recuperación de la unidad nacional, la transformación de los territorios y el crecimiento económico.

Durante el encuentro, el Gobierno revisó los elementos que conformarán el documento que orientará la política pública del país en los próximos cinco años.

El director del PND, Julián Buitrago manifestó que en el plan se contempla un enfoque territorial, con especial atención a la articulación entre la Nación y las regiones, la inversión estratégica, el fortalecimiento de capacidades locales y la reconstrucción de territorios afectados.

Dijo que la propuesta incluye un capítulo denominado “Colombia desde las Regiones”, concebido para dar mayor relevancia al desarrollo diferencial de los territorios y a la descentralización. Según el DNP, la construcción del Plan busca recoger insumos territoriales oportunos, comparables y trazables para orientar decisiones técnicas y presupuestales.

El director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, sostuvo que el PND debe funcionar como un mecanismo de unidad nacional en torno a las regiones. La estrategia contempla, además, una agenda amplia de fortalecimiento de competencias, recursos y coordinación entre el Gobierno central y las entidades territoriales.

El Plan se estructura alrededor de siete grandes frentes: Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; Patriotismo Constitucional; Milagro Social; Milagro Económico; Colombia de las Regiones; Transformación del Estado; y Milagro de la Educación.

Estos ejes buscan integrar la participación de autoridades locales, gremios productivos, academia y veedurías sociales en la formulación de la política pública. El Gobierno plantea que la hoja de ruta sirva para impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades y consolidar una transformación institucional y territorial del país.