El presidente Donald Trump culpa a Joe Biden por la paralización de los vuelos en EEUU

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Win McNamee/Getty Images. // Expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. FOTO: ALLISON ROBBERT/AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó al gobierno de su predecesor, Joe Biden, por la paralización de los vuelos a nivel nacional que interrumpió los viajes tanto internos como internacionales.

En sus primeros comentarios tras la decisión de las autoridades estadounidenses de dejar en tierra todos los aviones durante varias horas el viernes debido a una fallida actualización técnica, Trump calificó la gestión de la aviación por parte de la administración del demócrata Biden como “un desastre”.

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió el presidente republicano en su red Truth Social.

“Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de como estaba cuando empezaron”, señaló.

Biden, que gobernó desde 2021 hasta 2025, precedió a Trump, pero también lo sucedió tras el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021.