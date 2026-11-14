Definidos los clasificados a cuadrangulares de Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones

Terminó la fase del todos contra todos de la Liga colombiana. Este sábado se llevó a cabo, en simultáneo, la definición de la última jornada del certamen, que contó con 7 partidos cruciales para encontrar a los últimos dos clasificados y al otro club que se quedaría con la ventaja deportiva, pues Nacional ya se había asegurado el liderato.

Así se vivió la apasionante definición de la fecha 19 de la Liga colombiana

Finalmente, los ocho equipos que disputarán la estrella de fin de año son: Nacional, América, Cali, Santa Fe, Bucaramanga, Millonarios, Medellín y Once Caldas. Del mismo modo, el Verdolaga y el Escarlata se adueñan del punto invisible

Resultados de la fecha 19 de la Liga colombiana

Millonarios 2-0 Alianza

El conjunto Embajador, que llegó con opciones de quedarse por fuera de la fiesta de cuadrangulares, hizo su tarea y logró imponerse 2-0 ante Alianza. Los goles fueron de Mateo García (40′) y Carlos Darwin Quintero (78′). Este resultado dejó al cuadro bogotano en la séptima plaza con 30 puntos.

Nacional 1-1 Once Caldas

Uno de los partidos más apasionantes de la jornada. Lo inició ganando el local con anotación de Kevin Parra (14′) y luego lo empató Felipe Gómez al 32′. El equipo de Manizales estuvo pendiente del partido de Cali con Tolima, pues con su empate en Medellín, un triunfo del Pijao los dejaba por fuera.

Cali 2-2 Tolima

Otro apasionante partido por la fecha 19 del todos contra todos. Cali necesitaba ganar para optar por el punto invisible, mientras que Tolima buscaba tres puntos que le permitieran la clasificación, esperando otros resultados. Finalmente, ninguno de los dos consiguió el resultado que buscaban.

Águilas Doradas 0-1 Medellín

Águilas necesitaba un triunfo para meterse en los ocho y se le dio el empate de Once Caldas. Sin embargo, no hizo la tarea y terminó cayendo con un gol de Leider Berrío al minuto 83′, mientras que Jorge Soto no pudo concretar un penal al 3′ para los locales.

Bucaramanga 1-0 Fortaleza

Bucaramanga también tenía opción de quedarse con el punto invisible, pero necesitaba que ni América ni Cali sumaran de a tres. Finalmente ganaron por la mínima con gol de Brandon Caicedo al 90+5′, pero los otros resultados no le favorecieron.

Pereira 0-2 América

El Escarlata se impuso en calidad de visitante y logró el punto invisible con 36 unidades, a pesar de haber tenido el fallo del TAS en contra y la deducción de 3 puntos. Los goles fueron de Tomás Ángel (27′) y Edson Tortolero (60′).

Cúcuta 2-0 Jaguares

El Motilón llegó con chances ante Jaguares, pero debía hacer una goleada histórica. Se impuso apenas 2-0 con goles de Dayan Pérez al 36′ y Gustavo Torres al 72′, pero no les terminó alcanzando para clasificar.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana