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14 nov 2026 Actualizado 23:27

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Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana: hay partidazos

Millonarios, Nacional, América y Santa Fe ya conocen a sus rivales en los cuadrangulares de la liga colombiana.

Atlético Nacional y América de Cali. Fotos: (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)

Atlético Nacional y América de Cali. Fotos: (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)

Atlético Nacional y América de Cali. Fotos: (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)
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Se conocieron los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana al término de la jornada 19 del todos contra todos, dejando a Atlético Nacional y América de Cali como cabezas de serio y con ventaja deportiva.

Minutos después de que se concluyera la fecha, se realizó el sorteo para definir los grupos de donde saldrán los dos finalistas.

¿Cómo quedaron los grupos de los cuadrangulares de la liga colombiana?

Cuadrangular A

  • Atlético Nacional
  • Once Caldas
  • Independiente Santa Fe
  • Independiente Medellín

Cuadrangular B

  • América de Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios F.C.
  • Deportivo Cali

Así se jurará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana

Fecha 1 del cuadrangular A:

  • Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe
  • Once Caldas vs. Atlético Nacional

Fecha 1 del cuadrangular B:

  • Deportivo Cali vs. Millonarios
  • Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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