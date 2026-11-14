Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana: hay partidazos
Millonarios, Nacional, América y Santa Fe ya conocen a sus rivales en los cuadrangulares de la liga colombiana.
Se conocieron los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana al término de la jornada 19 del todos contra todos, dejando a Atlético Nacional y América de Cali como cabezas de serio y con ventaja deportiva.
Minutos después de que se concluyera la fecha, se realizó el sorteo para definir los grupos de donde saldrán los dos finalistas.
¿Cómo quedaron los grupos de los cuadrangulares de la liga colombiana?
Cuadrangular A
- Atlético Nacional
- Once Caldas
- Independiente Santa Fe
- Independiente Medellín
Cuadrangular B
- América de Cali
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios F.C.
- Deportivo Cali
Así se jurará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana
Fecha 1 del cuadrangular A:
- Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe
- Once Caldas vs. Atlético Nacional
Fecha 1 del cuadrangular B:
- Deportivo Cali vs. Millonarios
- Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...