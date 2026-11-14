Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana: hay partidazos

Se conocieron los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana al término de la jornada 19 del todos contra todos, dejando a Atlético Nacional y América de Cali como cabezas de serio y con ventaja deportiva.

Minutos después de que se concluyera la fecha, se realizó el sorteo para definir los grupos de donde saldrán los dos finalistas.

¿Cómo quedaron los grupos de los cuadrangulares de la liga colombiana?

Cuadrangular A

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Cuadrangular B

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios F.C.

Deportivo Cali

Así se jurará la fecha 1 de los cuadrangulares de la liga colombiana

Fecha 1 del cuadrangular A:

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Fecha 1 del cuadrangular B: