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14 nov 2026 Actualizado 13:36

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Neiva

Más de 250 uniformados estarán en Neiva para garantizar la seguridad durante el puente festivo

Habrá controles en las comunas, corredores viales y sitios turísticos para proteger a propios y visitantes.

Viajeros procedentes de Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Caquetá. Foto Policía Neiva.

Viajeros procedentes de Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Caquetá. Foto Policía Neiva.

Viajeros procedentes de Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Caquetá. Foto Policía Neiva.
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Autoridades anunciaron, un dispositivo especial de seguridad en Neiva para el próximo puente festivo, con la participación de más de 250 uniformados que estarán desplegados en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo es garantizar la tranquilidad, la convivencia y la protección de los ciudadanos.

El despliegue también contempla un acompañamiento especial en los principales corredores viales y destinos turísticos de la región, entre ellos Rivera, Palermo, El Caguán, Fortalecillas y La Ulloa. Las autoridades buscan brindar seguridad a las familias, turistas y visitantes que aprovecharán estos días de descanso.

El coronel de la Policía Alex Muñoz, señaló que “la prioridad será proteger la vida y la integridad de propios y visitantes, por lo que se mantendrán activas las capacidades operativas y preventivas durante toda la jornada festiva”.

Asimismo, se espera la llegada de viajeros procedentes de Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Caquetá, quienes visitarán lugares emblemáticos como San Agustín, el desierto de la Tatacoa y los centros comerciales de Neiva.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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