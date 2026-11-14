Más de 250 uniformados estarán en Neiva para garantizar la seguridad durante el puente festivo

Neiva

Autoridades anunciaron, un dispositivo especial de seguridad en Neiva para el próximo puente festivo, con la participación de más de 250 uniformados que estarán desplegados en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo es garantizar la tranquilidad, la convivencia y la protección de los ciudadanos.

El despliegue también contempla un acompañamiento especial en los principales corredores viales y destinos turísticos de la región, entre ellos Rivera, Palermo, El Caguán, Fortalecillas y La Ulloa. Las autoridades buscan brindar seguridad a las familias, turistas y visitantes que aprovecharán estos días de descanso.

El coronel de la Policía Alex Muñoz, señaló que “la prioridad será proteger la vida y la integridad de propios y visitantes, por lo que se mantendrán activas las capacidades operativas y preventivas durante toda la jornada festiva”.

Asimismo, se espera la llegada de viajeros procedentes de Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Caquetá, quienes visitarán lugares emblemáticos como San Agustín, el desierto de la Tatacoa y los centros comerciales de Neiva.