Autoridades destruyen dos laboratorios para procesar cocaína en zona rural de San José del Fragua

Neiva

Una nueva ofensiva contra las economías ilegales permitió al Ejército Nacional ubicar y destruir dos laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en zona rural del municipio de San José del Fragua, en el departamento del Caquetá. Las acciones fueron adelantadas por tropas de la Décima Segunda Brigada.

En una de las intervenciones, los militares localizaron otra infraestructura clandestina, donde hallaron aproximadamente 210 litros de producto destilado, cinco bidones de gasolina, ocho litros de ácido sulfúrico y una báscula con capacidad para 200 kilogramos. También encontraron cerca de cinco arrobas de hoja de coca raspada.

Coronel Freddy Hernán Mora Rojas, comandante de la Décima Segunda Brigada, comento que “la destrucción de estos espacios representa un golpe a las estructuras que utilizan las economías ilícitas para obtener recursos destinados a financiar actividades criminales. Las operaciones en el Caquetá continuaran para debilitar las fuentes de financiación ilegal.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Batallón de Infantería N.º 34 Juanambú y se realizaron en dos operaciones militares con menos de 48 horas de diferencia. En el primer lugar intervenido, los uniformados encontraron una construcción artesanal que almacenaba 60 galones de gasolina procesada, una prensa metálica y otros utensilios.