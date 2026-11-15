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15 nov 2026 Actualizado 12:31

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Ejército despliega 1.500 soldados y apoyo aéreo para reforzar la seguridad vial

Caquetá, Putumayo y Amazonas cuentan con vigilancia tecnológica, blindados y helicópteros en sus corredores viales.

Cuatro pelotones de seguridad y helicópteros. Foto Ejercito Colombia.

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La Sexta División, puso en marcha un dispositivo especial de seguridad para acompañar a los viajeros durante el puente festivo, mediante la estrategia Viaje Seguro, su Ejército está en la vía. La iniciativa busca prevenir hechos que afecten la tranquilidad de residentes y visitantes que se movilizan por la Amazonía colombiana.

Para cumplir con este propósito, cerca de 1.500 soldados fueron distribuidos en las carreteras principales, secundarias y terciarias de Caquetá, Putumayo y Amazonas. El despliegue incluye patrullajes permanentes y controles en los corredores estratégicos, con el objetivo de brindar protección a quienes se desplazan por estos departamentos.

El coronel Fredy Hernán Mora, añadió que “el operativo también cuenta con aeronaves remotamente tripuladas para realizar vigilancia desde el aire y detectar posibles situaciones de riesgo. A estas capacidades se suman vehículos blindados, cuatro pelotones de seguridad y helicópteros ubicados en puntos estratégicos, preparados para atender cualquier eventualidad”.

las autoridades militares hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa a través de las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar y 107 Antiterrorismo. Asimismo, recomendaron respetar las normas de tránsito y conducir con precaución.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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