Ofrecen hasta $20 millones por responsables del atentado contra estación de Policía Desepaz en Cali

El alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que esta cadena de ataques, serían retaliaciones por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Cali, Valle del Cauca

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra la Estación de Policía de Desepaz, ocurrido durante la madrugada de este sábado en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con la Administración Distrital, el ataque dejó una persona lesionada, quien no presenta heridas de gravedad. Entretanto, los equipos de investigación avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar información sobre este hecho a través de las líneas 123 de la Policía Nacional y 107 del Ejército, habilitadas para reportar situaciones sospechosas y posibles amenazas terroristas.