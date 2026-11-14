Ofrecen hasta $20 millones por responsables del atentado contra estación de Policía Desepaz en Cali
El ataque dejó una persona lesionada, quien no presenta heridas de gravedad. Por su parte, los equipos de investigación avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
Cali, Valle del Cauca
La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra la Estación de Policía de Desepaz, ocurrido durante la madrugada de este sábado en el oriente de la ciudad.
De acuerdo con la Administración Distrital, el ataque dejó una persona lesionada, quien no presenta heridas de gravedad. Entretanto, los equipos de investigación avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
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Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar información sobre este hecho a través de las líneas 123 de la Policía Nacional y 107 del Ejército, habilitadas para reportar situaciones sospechosas y posibles amenazas terroristas.