Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 nov 2026 Actualizado 20:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Ofrecen hasta $20 millones por responsables del atentado contra estación de Policía Desepaz en Cali

El ataque dejó una persona lesionada, quien no presenta heridas de gravedad. Por su parte, los equipos de investigación avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que esta cadena de ataques, serían retaliaciones por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que esta cadena de ataques, serían retaliaciones por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que esta cadena de ataques, serían retaliaciones por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Cali, Valle del Cauca

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra la Estación de Policía de Desepaz, ocurrido durante la madrugada de este sábado en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con la Administración Distrital, el ataque dejó una persona lesionada, quien no presenta heridas de gravedad. Entretanto, los equipos de investigación avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Lea también: Donación de $87 mil millones impulsará la reconstrucción de hospitales y un colegio en el Valle

Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar información sobre este hecho a través de las líneas 123 de la Policía Nacional y 107 del Ejército, habilitadas para reportar situaciones sospechosas y posibles amenazas terroristas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado