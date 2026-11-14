Alerta en Candelaria tras el hallazgo de drones que tenían como destino una empresa del municipio

De acuerdo con la información conocida por la Administración Municipal, la empresa estaría ubicada en el corregimiento de Juanchito. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Candelaria

Las autoridades de Candelaria, Valle del Cauca, están en alerta luego de que se conociera que 100 drones y sus componentes, que ingresaron al país, tenían como destino una empresa domiciliada en este municipio.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que los dispositivos fueron aprehendidos por la DIAN en Cartagena, antes de que llegaran al territorio vallecaucano. Además, advirtió sobre el riesgo de que estos equipos terminen en manos de organizaciones criminales para fortalecer sus capacidades de ataque contra la Fuerza Pública y la población civil.

De acuerdo con la información conocida por la Administración Municipal, la empresa estaría ubicada en el corregimiento de Juanchito. Frente a esta situación, la alcaldesa Gessica Vallejo manifestó su preocupación y aseguró que solicitaron a la DIAN y a la Policía Nacional información sobre la compañía para establecer si existe algún riesgo para la seguridad del territorio.

“No teníamos ninguna información sobre esta empresa. Por eso, solicitamos a la Policía y a la DIAN que nos suministren detalles al respecto y reiteramos nuestra disposición de colaborar. También buscamos convocar un consejo de seguridad con la participación de la Aeronáutica Civil y estamos estructurando una norma municipal para regular el uso de drones en nuestro territorio”, explicó la alcaldesa.

Esta situación cobra mayor relevancia debido a que el pasado 16 de septiembre fueron utilizados drones cargados con explosivos para atacar el radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, causando daños en la infraestructura.

Finalmente, la mandataria hizo un llamado a los habitantes para que reporten ante las autoridades cualquier vuelo de estos dispositivos cuya procedencia desconozcan.